В КФУ узнали, как возникли породы – потенциальные источники сланцевой нефти в Татарстане

Изображение: пресс-служба КФУ

Исследователи Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета вместе с сотрудниками ПАО «Татнефть» изучили геохимический состав и условия формирования относящихся к семилукскому горизонту отложений доманика в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Статья опубликована в журнале Petroleum Science, о результатах научной работы рассказала пресс-служба КФУ.

По словам заведующего кафедрой минералогии и литологии ИГиНГТ Антона Кольчугина, традиционные запасы нефти на территории Татарстана «близки к исчерпанию», а «доманиковые отложения при использовании определенных технологий могут стать объектами будущей нефтедобычи».

Помимо этого, доманиковые отложения, которые представляют собой переслаивание высокоуглеродистых карбонатных и карбонатно-кремнистых пород, являются нефтематеринскими толщами для большинства месторождений Волго-Уральского региона. Они встречаются по всей республике на глубине от 1200 до 1800 метров. «<...> гигантское Ромашкинское месторождение, входящее в десятку крупнейших в мире, скорее всего, обязано [возникновением] именно этим отложениям», – пояснил ученый.

Образцы керна, отобранные из скважин в различных частях Татарстана, были комплексно исследованы в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Специалисты сумели реконструировать условия, которые существовали в нынешней Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 370 млн лет назад, когда здесь плескалось верхнедевонское море.

«В то время на восточной окраине Восточно-Европейской платформы существовал обширный мелководный бассейн, который в доманиковое время стал несколько более глубоководным за счет общего поднятия уровня Мирового океана. Это поспособствовало накоплению специфических карбонатно-кремнистых по составу осадков, насыщенных органическим веществом, впоследствии преобразовавшихся в высокоуглеродистые породы, часто именуемые «черными сланцами», – рассказал Кольчугин.

Накоплению органических веществ, объяснил он, способствовала вулканическая активность на месте будущих Уральских гор. Пепел, который извергали вулканы, оседал в море и распространялся по всей мелководной акватории, что приводило к быстрому размножению микроорганизмов.

Кроме того, в девонском периоде на пустынной до того суше быстро распространялись сосудистые растения, из-за чего усиливались процессы почвообразования. При этом частицы образующихся почв сносились в море, что также могло «провоцировать взрыв биопродуктивности в мелководно-шельфовых бассейнах и, как следствие, накопление значительных масс органического вещества на их дне».

Микроводоросли и другие микроорганизмы, жившие в толще воды, быстро размножались, а их остатки формировали богатые концентрированным органическим веществом илы, из которых потом получились высокоуглеродистые породы. «Впоследствии под воздействием повышенных температур и при соответствующих давлениях генерировалась и высвобождалась нефть, которая и формировала нефтяные залежи в пористых и проницаемых породах», – добавил геолог.

При этом ученый констатировал, что из доманиковых залежей в Татарстане добывать нефть крайне сложно, так как они находятся в не самых лучших температурных условиях.

«Пластовая температура составляет примерно 30 градусов. Для того чтобы добыча доманиковой (сланцевой) нефти стала возможной, необходимо разогревать пласт примерно до 60 градусов и формировать в нем искусственную пористость, трещиноватость методом гидроразрыва пласта, чтобы нефть из высокоуглеродистых пород проникала в трещины, микропоры», – заключил Антон Кольчугин.