Татарстан первым в России планирует включить управление беспилотниками в ГТО

Татарстан планирует первым в России включить управление беспилотными летательными аппаратами в систему норм ГТО. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор РОО ГТО РТ Артур Сабитов.

«Мы первыми в России прорабатываем мероприятия по интеграции беспилотников в ГТО. Но мы пока только пробуем и тестируем. Не обещаю в ближайшем будущем, но рано или поздно это случится. Думаю, все получится», – поделился он.

Сейчас идут обсуждения с федерацией дронрейсинга Татарстана. Однако пока не понятно, как люди должны готовиться к сдаче дисциплины, добавил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Это технологически сложный процесс. Не у каждого дома есть дрон, чтобы потренироваться. Сказать, когда это будет реализовано, сложно. Кроме того, нужно понять, насколько необходимо вводить такую норму в 2025 году. По моему мнению, это преждевременно, так как мы должны учитывать возрастной вопрос. Для молодежи это проще и интереснее, но у нас есть и те, кто сдают нормы и в 70 лет. Это должно быть плавное вхождение», – пояснил замминистра.

Напомним, ранее Минспорта России поддержало идею внедрения управления БПЛА в систему норм ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» и направлен на развитие массового спорта.