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Минспорта РФ поддержало инициативу Павловой по включению в ГТО управление БПЛА
Министерство спорта России поддержало инициативу члена Общественной палаты РТ, советника председателя ОГФСО «Динамо РТ», посла ГТО Ольги Павловой о включении управление БПЛА в испытания 5-й ступени комплекса ГТО.
Ведомство начало рассматривать возможность введения нормативов по управлению БПЛА в комплекс ГТО, но это может произойти не ранее III квартала 2025 года. В настоящее время проводится разработка нормативно-тестирующей части прикладных видов испытаний, проработка возможных механизмов обеспечения центров тестирования ГТО необходимым инвентарем и оборудованием для приема новых нормативов комплекса ГТО.
«Я хочу поблагодарить Минспорт России за такое верное решение. Включение этого испытания в программу сдачи норм ГТО даст возможность вузам с техническими специальностями оценивать поступающих обладателей золотых знаков на более высокий балл», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.
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