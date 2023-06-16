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Татарстан перешагнул экватор по программе капремонта домов на 2023 год
Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 59%. Работы полностью завершились на 93 объектах, сообщил первый замминистра строительства Алексей Фролов на совещании в Кабмине РТ.
За последние две недели, по словам Фролова, отремонтировано 38 домов в 17 муниципалитетах. «Работы продолжаются на 620-ти многоквартирных домах. В том числе по замене 115 лифтов в 43 домах, из них на 240 домах объем работ превысил 70%», – добавил первый замглавы Минстроя РТ.
Одновременно с этим продолжается капремонт соцобъектов. В частности, на 45% завершено обновление школ и детсадов, сейчас подрядчики ведут работы на 125 объектах в 43 муниципалитетах.
В отрасли здравоохранения ремонтируются 149 объектов по трем программам. По 118 учреждениям первичного звена объем работ выполнен на 66%, цитирует доклад Фролова пресс-служба Раиса РТ.
Еще 28 объектов ремонтируются в сфере молодежной политики. Так, по ремонту шести детских оздоровительных лагерей подрядчики выполнили 59% объема работ. На 82% закрыты строительно-монтажные работы по ремонту
четырех подростковых клубов, сообщил представитель ведомства. Перешагнул экватор и ремонт восьми молодежных центров.
Выполнение работ по ним в целом составляет 49%. На текущей неделе завершили по 1-му объекту в Черемшанском и Камско-Устьинском и 2-м объектам в Мамадышском районах.
Продолжаются работы на 23 объектах сферы экологии и охраны природных ресурсов – общий объем их выполнения составляет 49%.
Напомним, в мэрии Казани на прошлой неделе отчитались о выполнении программы капремонта домов на 49,6%. В столице республики работы ведутся на 210 объектах.
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