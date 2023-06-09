Капремонт 223 домов в Казани приблизился к экватору

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В этом году в Казани капитально отремонтируют 223 многоквартирных дома. На сегодняшний день выполнение работ по всем объектам составляет уже 49,6%, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас ремонт ведется на 210 объектах, в работах задействованы порядка 600 человек. В ближайшее время рабочие приступят к оставшимся домам, заявленным в программе этого года.

До 15 августа подрядчики должны завершить обновление систем отопления, фасадов и крыш, а остальные работы – к 1 ноября.

Всего по трехлетней программе до 2025 года планируется обновить 528 домов на общую сумму более 7 млрд рублей. На сегодня в столице Татарстана отремонтированы 66,5% домов.

Напомним, на прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал нарастить темпы капремонта домов, чтобы завершить все работы до конца строительного сезона. Он отчитал муниципалитеты, которые до сих пор не начали работы на объектах.