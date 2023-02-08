Татарстан передал Лисичанску новую спецтехнику для решения проблем с водоснабжением

В Лисичанске, над которым шефствует Татарстан, продолжается работа в рамках договора о сотрудничестве. Заместитель Премьер-министра РТ Евгений Варакин передал ключи от новой каналопромывочной машины руководству Водоканала, об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«Очередная помощь городу Лисичанск от Правительства РТ. Многофункциональная машина, которая поможет нам производить работы по сетям Водоканала. Эта машина может и откачать ил, может продавливать местами трубопроводы. Мы с большой радостью передаем директору Водоканала эту машину. Они — большие молодцы, проводят большие работы и очень стараются, чтобы в городе как можно быстрее появилась везде вода. Я думаю, что с помощью новой техники эти работы будут проводиться еще быстрее», — рассказал представитель РТ.

Машину принял директор предприятия Константин Стоцкий.

В сентябре прошлого года между республикой и администрацией города Лисичанска было подписано соглашение о сотрудничестве в целях оказания содействия в восстановлении территории и возвращении к мирной жизни. Татарстанские специалисты помогают восстановить коммунальные системы жизнеобеспечения.