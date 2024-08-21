Татарстан доставил в подшефный Лисичанск вакуумный ассенизатор

Республика Татарстан продолжает оказывать помощь подшефным городам ЛНР в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, благодаря республике в Лисичанск доставили специализированную технику.

Как сообщил заместитель Премьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин, переданный вакуумный ассенизатор будет задействован при ремонте систем водоснабжения многоквартирных домов, откачке колодцев.

Полученная техника будет задействована в работе аварийно-ремонтной бригады из Зеленодольска, которая продолжает совместную работу с местным «Водоканалом».

Напомним, два вакуумных ассенизатора на базе автомобиля «ГАЗ» были переданы в подшефные города региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».