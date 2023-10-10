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Новости Татарстана и Казани
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Татарстан ожидают снег с дождем и ночные температуры около нуля
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 10 октября, в республику придут небольшие (до умеренных) осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Ночные температуры приближаются к нулевой отметке ( 0… +4˚), дневные не выше восьми градусов (+3… +8˚). Ветер юго-западный 6 — 11 м/с, местами порывами до 14 м/с.
В Казани ночью от одного до трех градусов выше нуля. Днем так же прохладно, как и по всему Татарстану (+5… +7˚). Ветер юго-западный 6 — 11 м/с, местами порывами до 13 м/с.
Ранее «Татар-информ» передавал прогноз Михаила Леуса, в котором он предположил, что в районе 10 октября возможно значительное понижение температуры на территории Центральной России и первый снег.
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