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Синоптик рассказал, когда в Центральной России выпадет снег
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Опубликован прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в котором он предположил, что в районе 10 октября возможно значительное понижение температуры на территории Центральной России.
«Местами совсем не исключен первый снег», — уточнил Леус в своем телеграм-канале.
При этом синоптик добавил, что в целом октябрь ожидается в текущем году теплым, на 0,5 — 1 градус выше климатической нормы.
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