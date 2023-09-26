Синоптик рассказал, когда в Центральной России выпадет снег

Опубликован прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в котором он предположил, что в районе 10 октября возможно значительное понижение температуры на территории Центральной России.

«Местами совсем не исключен первый снег», — уточнил Леус в своем телеграм-канале.

При этом синоптик добавил, что в целом октябрь ожидается в текущем году теплым, на 0,5 — 1 градус выше климатической нормы.