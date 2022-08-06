Татарстан ожидает жаркая и сухая погода до +32˚

В воскресенье, 7 августа, по прогнозу Гидрометцентра РТ в Татарстане ожидается жаркая погода без осадков.

При прохладных ночах (от 13 до 18 градусов выше нуля) днем сохранится жаркая погода (+29… +32˚). Облегчать восприятие высоких температур будет восточный ветер от слабого до умеренного и небольшая облачность.

В Казани погодная картина от республиканской не отличается: ночью — +16… +18˚, днем — +30… +32˚.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вплоть до 11 августа в республике объявлен высокий 4-й класс пожарной опасности.