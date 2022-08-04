Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение из-за высокой опасности пожаров в лесах РТ

В Татарстане еще на неделю продлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

До 11 августа в республике сохранится IV — высокий — класс опасности.

В пятницу, 5 августа, на территории РТ вновь ожидаются переменная облачность, слабый ветер и преимущественно сухая погода. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов, днем температуры поднимутся до 26–31.