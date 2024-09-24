Татарстан отправил в зарубежные страны 64 тыс. тонн зерна

Татарстан в этом году отправил в зарубежные страны 64 тыс. тонн зерна. В том числе экспортировано 56,8 тыс. тонн ячменя, 3 тыс. тонн пшеницы и 3,8 тыс. тонн кукурузы. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства РТ.

«59,3 тыс. тонн зерновых экспортируется на Ближний Восток, в Закавказье и в Азию. Целевые государства — Китай, Индия, Иран и страны Таможенного союза», – рассказал министр.

Он напомнил, что 19 сентября с железнодорожной станции элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» отправлено 43 вагона с зерном в Турцию через порт Новороссийск.

Кроме того, в августе из Казани по Горьковской железной дороге отправили 76 контейнеров с пшеницей в Китай.