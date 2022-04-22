Татарстан отправил триллион рублей в Москву: много это или мало?

Накануне в Госсовете РТ были вновь озвучены рекордные цифры поступления налогов в федеральный бюджет из Татарстана. Более 1 трлн рублей Казань перечислила в Москву. Это произошло впервые в истории. При этом собственные доходы республики составили 330 млрд рублей.

Корреспонденты «Татар-информа» изучили, как обстоят межбюджетные отношения в других регионах страны, опросили экспертов, какой может быть идеальная пропорция распределения доходов.

Марат Галеев: «Есть регионы, которые платят в федеральный бюджет больше, чем в собственный. В стране из 85 субъектов 13 доноров. Татарстан в их числе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас быть дотационным даже выгодно»

Накануне рекордные цифры озвучил один из старожилов татарстанской политики и депутат парламента Татарстана Марат Галеев.

«Татарстан играет очень существенную роль в наполнении бюджета. Есть регионы, которые платят в федеральный бюджет больше, чем в собственный бюджет. В стране из 85 субъектов 13 доноров. Татарстан в их числе. Что касается распределения бюджетных средства, то мировая практика достаточна инертная. В мире федеративных государств около трех десятков. Они все разные по распределению налогов между субъектами и федеральными органами власти. В принципе, лояльный федерализм – 50 на 50», – пояснил он «Татар-информу».

По мнению Марата Гадыевича, понятие справедливости здесь зависит от многих факторов. Когда ситуация кризисная, то централизация нарастает. В данный момент 3/4 собранных средств уходит в федеральный бюджет. И примерно 1/4 остается. Может быть небольшая разница.

В основном бюджет перераспределяется между субъектами без стимулирующих факторов Фото: duma.gov.ru

«Понятие “справедливости” всегда разное, но для реального федерализма субъектам всегда надо отдавать больше – для того, чтобы деньги в виде налогов стимулировали развитие субъектов. Стимулирующая роль налоговой системы в России всегда была слабой, считает Галеев. В основном бюджет перераспределяется между субъектами без стимулирующих факторов. Но некоторые стимулы все же есть – например, когда финансируются те или иные программы, и федеральная власть говорит: «Если вы найдете 50% на ту или иную программу, то мы готовы профинансировать оставшиеся 50%», – говорит депутат.

Нужно создать такую систему, чтобы дотационных субъектов было как можно меньше, убежден парламентарий. «Но у нас количество дотационных субъектов за последние десятилетия увеличилось. В 90-е годы было 18 доноров, а сейчас, как я говорил, всего 13. Сейчас быть дотационным даже выгодно. Как бы ты ни работал, гарантированный минимум ты всегда получишь», – считает Галеев.

Шестой донор России

Отметим, что впервые данные о сборах в триллион рублей были озвучены еще в декабре 2021 года республиканским управлением ФНС на совещании с участием министра финансов России Антона Силуанова и Президента РТ Рустама Минниханова.

Впервые данные о сборах в триллион рублей были озвучены еще в декабре 2021 года на совещании республиканского управления ФНС с участием министра финансов России Антона Силуанова Фото: president.tatarstan.ru

Тогда стало понятно, что Татарстан начал восстанавливаться после пандемии, и налогов собрали на 444,4 млрд рублей больше по сравнению с 2020 годом. К слову, это на 278,4 млрд рублей больше, чем в допандемийном 2019 году.

В итоге, по оценкам аналитиков, Татарстан по итогам 2021 года входит в топ-10 регионов-доноров, находясь на 6-й строчке рейтинга. Впереди идут Москва (16,8%, или 4,78 трлн руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (14,4%, или 4,1 трлн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (6,7%, или 1,91 трлн руб.), Санкт-Петербург (5%, или 1,42 трлн руб.) и Московской областью (4,8%, или 1,36 трлн руб.).

Доктор географических наук Наталья Зубаревич отмечает, что Татарстан отдавал в федеральный бюджет почти 70% налогов. «В основном он отдавал налог на добычу полезных ископаемых. Все нефтедобывающие регионы – крупные плательщики в федеральный бюджет. Потому что главный их налог – НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых) полностью идет в федеральный бюджет. Если брать налоговые доходы федерального бюджета за 100%, то доля Республики Татарстан во всех налоговых доходах федерального бюджета – 4%. Это данные 2020 года», – заявила «Татар-информу» экономист.

Название субъекта Перечисление в федеральный бюджет Остаются в региональном бюджете Москва (16,8%, или 4,78 трлн руб.) 1,87 трлн руб. 2,91 трлн руб. Ханты-Мансийский автономный округ (14,4%, или 4,1 трлн руб.) 3,75 трлн руб. 349 млрд руб. Ямало-Ненецкий автономный округ (6,7%, или 1,91 трлн руб.) 1,62 трлн руб. 295 млрд руб. Санкт-Петербург (5%, или 1,42 трлн руб.) 684 млрд руб. 733 млрд руб. Московская область (4,8%, или 1,36 трлн руб.) 585 млрд руб. 779 млрд руб. Татарстан (3,9% от общероссийских налоговых сборов, или 1,12 трлн руб.) 790 млрд руб. 330 млрд руб.

Источник: finexpertiza.ru

«На сегодняшний день в России существуют только 13 регионов-доноров»

«Татар-информ» опросил экспертов о межбюджетных отношениях между регионами и федеральным центром.

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ от Татарстана:

«Справедливыми были бы пропорции трансферов 50 на 50. Важно учитывать, что это невозможно сделать в один миг, потому что так устроена бюджетная система и налоговое законодательство. То, что Татарстан перечисляет очень серьезные суммы в федеральный бюджет и при этом остается регионом с высокой бюджетной обеспеченностью, позволяет обеспечивать более высокое качество жизни жителей республики.

На сегодняшний день в России существуют только 13 регионов-доноров, то есть субъектов с высокой бюджетной обеспеченностью, среди них Татарстан, что очень мало для нашей страны. Остальные субъекты являются реципиентами. Проблемой межбюджетных отношений в настоящее время является отсутствие стимулов для регионов, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, для развития собственной налоговой базы и привлечения инвестиций.

Исправление этой ситуации, доработка бюджетного законодательства не в перераспределении доходов регионов-доноров, а в создании стимулов для развития регионов-реципиентов».

«Почти 70% собранных налогов Татарстан направил в федеральный бюджет. Москва оставляет себе около 60%», – говорит политолог Илья Гращенков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Илья Гращенков, политолог:

«Почти 70% собранных налогов Татарстан направил в федеральный бюджет. Москва оставляет себе около 60%. В целом это нормальная ситуация для РТ, поскольку большая часть сборов все же пришлась на НДПИ и прибыль организаций – именно эти статьи доходов бюджета не полностью направляются в бюджет субъекта. Так что в целом ситуация справедливая».

Леонид Якунин, председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам:

«Бывают периоды, когда мы отчисляем и 75% от всех доходов, но в среднем – 70%. Это, например, средства от НДС, налога на добычу полезных ископаемых, части прибыли, некоторых акцизов. Они растут быстрее в зависимости от конъюнктуры рынка, цен и так далее. Налоги, которые остаются в региональном бюджете, растут только с учетом развития экономики республики. Допустим, инвестиционные проекты позволяют поднять экономику, увеличить ВРП и получить налоговые платежи.

В пандемийный 2020-й год в доходной части бюджета мы недополучили около 45 млрд рублей. Но от федерального центра поступило, если рассматривать в целом, не разделяя по направлениям, 88 млрд рублей. Раньше таких поступлений не было».

Львиная часть налогов топливно-энергетической отрасли зависит от мировых цен на нефть Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Отсюда действует критерий не локальной, а федеральной справедливости»

Экономист Альберт Бикбов считает, что 1 трлн рублей – это выдающаяся цифра. «Такому резкому росту отчислений способствовало оживление экономики после пандемии. Кроме того, не следует забывать, что весьма весомой частью отчислений в федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния являлись отчисления от работы татарстанского топливно-энергетического комплекса. А львиная часть налогов этой отрасли зависит от мировых цен на нефть. Средняя цена нефти Urals в 2021 году выросла в полтора раза по сравнению с 2020 годом. Да и постпандемийное наращивание добычи нефти, нефтепереработки и производства нефтехимических продуктов – все это внесло свою лепту в резкое увеличение перечислений в федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния. Повторюсь, величина пропорций зависит от уровня мировых цен на нефть, бывают времена низких цен, когда пропорция может измениться до 60/40 или 65/35», – объясняет эксперт.

Что касается справедливости распределения бюджетных средств, то, по мнению Альберта Бикбова, хотелось, чтобы доля, остающаяся в Татарстане, была как можно больше, чтобы у республики было как можно больше бюджетных полномочий и финансирования, чтобы соблюдались принципы бюджетного федерализма. «Оптимальной в ближайшие годы я бы считал пропорцию 50/50. Почему все не должно оставаться в Татарстане? Да потому что не каждому российскому региону достался такой подарок – нефть. Есть разные условия существования, разная эффективность и изначально заданные данные для развития у регионов. Россия – страна огромная, с разными регионами в экономическом плане. Отсюда и критерий не локальной, а федеральной справедливости – минимизировать перекосы в развитии регионов, чтобы не было так называемых ржавых поясов и жирующих столиц… Это долгий путь, но в нем залог целостности страны, гарантия социальной стабильности и лучшая защита от распада», – резюмирует экономист.