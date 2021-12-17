«Полностью себя оправдал»: Татарстан собрал в казну РФ 1,3 млрд рублей налога на богатых

Экономика Татарстана оживает после пандемии и вырастет в этом году на 3,8%. Налоговые сборы в республике выросли на треть, консолидированный бюджет пополнится на 414 млрд рублей. Предварительные итоги 2021 года подвели финансисты республики на совещании с участием Президента РТ Рустама Минниханова и министра финансов РФ Антона Силуанова.

Предварительные итоги 2021 года подвели финансисты республики на совещании с участием Президента РТ Рустама Минниханова и министра финансов РФ Антона Силуанова

Фото: tatarstan.ru

Валовый региональный продукт достигнет 3,2 трлн рублей

Ожидаемые итоги этого года озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Валовый региональный продукт, по прогнозам, вырастет в сопоставимых ценах в прошлому года на 3,8%, до 3,2 трлн рублей. Промышленное производство увеличится на 8,3% - до 3,765 трлн рублей. Объем строительных работ должен вырасти на 3,1%, оборот розничной торговли – на 6,2%. Инвестиции в основной капитал должны составить 660-670 млрд рублей.

«Данные показатели – результат начинающегося оживления экономики после острого периода пандемии», - подчеркнул Минниханов.

Он выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ за беспрецедентные меры поддержки бизнеса и в части занятости, и заказов в сложный период.

Рустам Минниханов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ за беспрецедентные меры поддержки бизнеса и в части занятости, и заказов в сложный период Фото: tatarstan.ru

Вместе с тем, руководитель республики отметил, что еще не все предприятия Татарстана полностью восстановились после ограничительных мер, падения патребительского спроса и снижения объемов выручки. По данным статистики, почти четверть организаций республики все еще работают убыточно.

Треть расходов бюджета Татарстана – на зарплату

Как прозвучало на совещании, доходы консолидированного бюджета Татарстана в этом году достигнут 414 млрд рублей, в том числе собственные – составят 333 млрд рублей. «Сейчас важно сохранить положительную динамику экономики и доходов бюджета для безусловного исполнения расходных полномочий», - отметил Минниханов.

По его словам, нужно продолжать работу с резервами и убыточными предприятиями для восстановления из деятельности. Кропотливой Президент РТ назвал работу по сокращению задолженности в бюджет. На сегодня она составляет 7,9 млрд рублей, за год ее сократили на 859 млн рублей.

Расходы консолидированного бюджета-2021 оцениваются на уровне 416 млрд рублей. «В текущем году республика выполняет все бюджетные обязательства. Из этой суммы порядка трети расходов – выплата заработной платы с учетом все тех задач, которые определены майскими указами Президента страны», - сказал Минниханов.

Он сообщил, что на реализацию национальных проектов будет направлено в этом году 34,1 млрд рублей, из них 25,4 млрд – это средства федерального бюджета, 8,7 млрд – бюджета республики.

На реализацию национальных проектов будет направлено в этом году 34,1 млрд рублей, из них 25,4 млрд – это средства федерального бюджета, 8,7 млрд – бюджета республики Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

«Самое главное - до конца года мы должны освоить все эти средства, ввести в строй все запланированные объекты. Мы еженедельно внимательно следим за этими процессами. Особо отмечу, что все цели и показатели национальных проектов должны быть выполнены. Также необходимо обеспечить максимальное участие республики в мероприятиях национальных проектов и в будущем году», - подчеркнул Минниханов.

Президент РТ напомнил, что бюджет республики на 2022 год уже принят. «Он напряженный. Дефицит у нас - 24 млрд рублей. Его нам необходимо покрыть за счет резервов», - сказал руководитель республики.

Минниханов поручил муниципалитетам завершить работу над бюджетами до 20 декабря. Они должны быть строго сбалансированными, бездефицитными и в рамках параметров, установленных Минфином Татарстана.

Налоговики собрали налог на богатых на 10 млрд рублей

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин отметил, что в этом году налоговые доходы вырастут до рекордного уровня. Сказались и высокая адаптивность бизнеса к новым условиям работы, и цены на нефтяном рынке, и усилия самих налоговиков.

По оценке ФНС, в казну будет собрано 1,1 трлн рублей – это больше не только по сравнению с прошлым годом, но и с допандемийным 2019-м. Лидер среди отраслей экономики по отчислениям - нефтехимический комплекс.

«Доля налогов, перечисленных в федеральный бюджет в этом году составит 70%, а значит в консолидированный бюджет республики поступит 30% налоговых платежей», – добавил на татарском языке при федеральном чиновнике Сафиуллин.

Марат Сафиуллин: «В казну будет собрано 1,1 трлн рублей – это больше не только по сравнению с прошлым годом, но и с допандемийным 2019-м» Фото: tatarstan.ru

Глава ведомства напомнил, что один из основных налогов – на доходы физических лиц. На этот налог приходится до 30% консолидированного бюджета Татарстана. Темпы роста – самые высокие за последние годы, они растут даже быстрее, чем зарплаты. В этом году общая сумма НДФЛ ожидается в объеме 97,8 млрд рублей – на 16,5% больше, чем в 2020 году и на 19,7%, чем в допандеймийном 2019 году.

«Кроме того, мы считаем, Антон Германович, вы в прошлом году об этом говорили, что полностью оправдало себя решение об увеличении ставки НДФЛ до 15% с доходов свыше 5 млн рублей. Так, его поступление в федеральный бюджет на территории республики ожидается в текущем году в размере 1,3 млрд рублей», - сказал Сафиуллин.

Стоит отметить, что если раньше весь налог оставался в субъекте РФ, то с введением так называемого налога на богатых, его средства распределяются между федеральным и региональным бюджетами в соотношении 13 на 87%. Если следовать расчетам, то только с «излишкев» – с суммы доходов, превышающей 5 млн рублей, в бюджеты поступило 10 млрд рублей. Без учета тех, что состоятельные граждане заплатили по «обычной ставке» 13% (до 5 млн рублей) в бюджет Татарстана.

Две трети самозанятых легализовали бизнес

Сафиуллин отметил, что широкую популярность в республике приобрел институт самозанятых. Сегодня в Татарстане их свыше 167 тыс. человек и это в 1,8 раза больше, чем индивидуальных предпринимателей. Доход самозанятых превысил 37,5 млрд рублей. «Да и сумма налога на профессиональный доход уже весьма весомая - по нашей оценке, в текущем году она составит почти один 1 млрд рублей», - сказал глава ФНС по Татарстану.

«77% из тех, кто стал самозанятыми раньше вообще нигде не были зарегистрированы, то есть, легализовали свой бизнес» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Руководитель управления сообщил, что 77% из тех, кто стал самозанятыми раньше вообще нигде не были зарегистрированы, то есть, легализовали свой бизнес. «Это и была основная цель такого режима – дать простой необременительный порядок налогообложения, чтобы люди, ведя свой бизнес, могли легализоваться, получать форму поддержки, получать свою историю, в том числе и кредитную. 77% - это хороший результат», - оценил Силуанов.

Об исполнении бюджета и прогнозах доложил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, причем весомая часть доклада была на татарском языке. «Несмотря на то, что вы на татарском докладывали, было все понятно вообще. Потому что финансисты понимают и без слов, наверное, видят цифры», - сказал Силуанов.

Он отметил, что существенно подорожали строительные работы, и поинтересовался, как в связи с этим выполняется программа капитальных вложений. «Вопрос: сроки двигаются или деньги добавляются?», - спросил глава федерального ведомства.

«В этом году были дополнительные доходы, денег добавили. По следующему году мы планируем, исходя из того, сколько у нас денег. Мы взяли планку-уровень этого года, но в процессе исполнения, если появляются больше возможностей (делаем больше – при. Т-и) Но мы не пишем то, что у нас не будет. Мы лучше посмотрим по ходу исполнения», - ответил Минниханов.

Татарстан подготовил инфраструктурные проекты для реструктуризации долга

Министр финансов России Силуанов напомнил, что уже 10 лет подводит итоги работы финансовых органов в Татарстане. Он отметил, что республика находится в лидерах страны по показателям социально-экономического положения, инвестиционному климату и качеству жизни.

Антон Силуанов: «Республика - один из наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций регионов, и с точки зрения работы экономики» Фото: tatarstan.ru

«Система работает, выстроена очень четко. Республика - один из наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций регионов, и с точки зрения работы экономики. То, что здесь сейчас говорили о том, что прогноз ВРП 3,8%. Я думаю, будет выше. Пройдем сейчас год, уверен, что это будет за 4%, потому что видим и как растут доходы, видим какие объемы промышленного производства, розничного товарооборота, услуг. Это все говорит о том, что динамика экономического развития будет выше», - отметил министр.

Он обозначил несколько задач. Главная из них — это выход из сложной ситуации коронакризиса, и сохранение темпов роста. «Для этого федерация делает многое и республика максимально использует эти возможности», - сказал министр.

Так, Правительство РФ начало выдавать инфраструктурные кредиты и здесь Татарстан тоже в числе первых – республика получила 10,4 млрд рублей на дорожное развитие – расширение Горьковского шоссе и к поселку Осиново, Вознесенский тракт.

Республика, как заметил Силуанов, активно работает с кредитами, которые получила из федерального бюджета ранее. Средства этих кредитов могут быть направлены на новые инвестиционные проекты. И тогда они уменьшат долговую нагрузку региона.

«Это очень здорово. И мы отработали с регионом почти на 20 млрд рублей кредиты под новые инвестиционные проекты, направление этих кредитов. Будут новые налоги, будет и списание соответствующих сумм задолженности», - отметил Силуанов.

Чуть ранее Гайзатуллин сообщил, что на конец года госдолг Татарстана составит 97,5 млрд рублей.

Министр финансов Татарстана пояснил журналистам, что республика вложит до 2024 году в инфраструктуру 17,8 млрд рублей для реализации новых инвестиционных проектов. «Если эти проекты будут генерировать налоги, у Татарстана есть возможность списать кредиты в течение 10 лет в размере 73 млрд рублей», – сообщил Гайзатуллин.

По его словам, эти проекты связаны с нефтепереработкой и нефтехимией.

Радик Гайзатуллин: «на конец года госдолг Татарстана составит 97,5 млрд рублей» Фото: tatarstan.ru

Силуанов также рассказал и о новых инструментах, в том числе у фонда ЖКХ для модернизации коммунальной инфраструктуры. Минниханов уточнил, что заявки республика уже подготовила. Министр призвал пользоваться льготными займами ДОМ.РФ на жилищное строительство. Через ВЭБ регионам будет выделено около 300 млрд рублей на развитие городской среды, и так далее.

Трасса М-12 будет построена в срок несмотря на подорожание

Министр финансов РФ подчеркнул, что за три года из Фонда национального благосостояния страны будут выделены беспрецедентные средства для развития экономики – 2,5 трлн рублей. Деньги, в том числе направят на строительство дорог в Татарстане.

«В первую очередь, стройка автомобильной дороги Москва-Казань. Основная стройка – это участок Москва-Казань, дальше – до Екатеринбурга ­эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, все будет выполнено в срок, в полном объеме», - заявил Силуанов.

Министр финансов РФ подчеркнул, что за три года из Фонда национального благосостояния страны будут выделены для развития экономики 2,5 трлн рублей. Деньги, в том числе направят на строительство дорог в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Минниханов уточнил, что есть еще трасса Шали-Бавлы. «Это наша мечта – соединить М5-М-7», – сказал он. В этом контексте Силуанов упомянул про федеральный бюджет, и отнес сюда же Вознесенский тракт. «Мы здесь взяли повышенные обязательства перед Рустамом Нургалиевичем, и выполняем их», - сказал Силуанов.

В целом он обещал поддержать и стимулировать экономический рост Татарстана федеральным финансированием.

Минниханов в заключение поздравил финансистов с наступающим новым годом. «Чтобы новый год был такой как в том году, но не хуже!».