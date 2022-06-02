Татарстан отправил семь заявок на Всероссийский конкурс малых городов

Семь заявок из Татарстана отправились в 2022 году на Всероссийский конкурс малых городов. Если они выиграют, то новые общественные пространства появятся уже в 2023-2024 годах. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

На этот раз заявки отправили Болгар, Елабуга, Зеленодольск, Заинск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш. Результаты станут известны уже в конце августа этого года.

Над заявками работали архитекторы, профильные эксперты, представители городских сообществ и администраций районов, а главное — местные жители. Эксперты проводили исследования, общались с горожанами, придумывали события и делали социально-экономический прогноз на случай реализации проекта.

Все полученные от жителей запросы и предложения архитекторы отразили в итоговых заявках. Так, в случае победы в городах не просто появятся новые комфортные пространства, а смогут решиться некоторые социальные, экономические и другие проблемы.

Например, в Зеленодольске у жителей будет возможность переходить безопасно через железнодорожный мост, а в сквере Алтынова снизится нагрузка на лесную территорию, благодаря чему удастся сохранить зеленый каркас в городе.

В 2022 году команда впервые решила протестировать заложенные решения на территории до того, как ее благоустроят: провела актуальные для местности события, привлекла локальные сообщества и предпринимателей. Например, в Мамадыше на склоне реки Вятки состоялся турслет и соревнования по зимнему ориентированию, так как горожане часто вспоминают «Станцию юного туриста», которая была тут 30 лет назад. В итоге, местные жители решили возродить станцию.

Жители в Лениногорске очень ждут скейт-парк, поэтому на территории будущего парка провели скейт-контест, а в Болгаре не хватает условий для развития бизнеса, поэтому были организованы встречи с предпринимателями.

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе в шестой раз. За период с 2018 по 2021 годы победителями от республики стали 32 общественных пространства, 26 из которых уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила более 2 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как преобразятся парки Татарстана в 2022 году.