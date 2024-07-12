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Татарстан отметит 281-летие со дня рождения поэта Гавриила Державина
14 июля в Татарстане проведут торжественные мероприятия, приуроченные к 281-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.
Так, в Казани, в 10.30 состоится церемония возложения цветов к памятнику поэта в Лядском саду. Как сообщает Министерство культуры РТ, в церемонии примут участие представители Правительства РТ, руководство Министерства юстиции и Министерства культуры РТ, члены Союза писателей Татарстана, представители национально-культурных объединений, педагоги, научная и литературно-культурная общественность.
На родине поэта, в Лаишевском районе, также пройдет комплекс мероприятий. На центральной площади Лаишева у памятника Гавриилу Державину в 13.30 пройдут церемония возложения цветов, праздничный концерт, а также вручение Республиканской Державинской премии.
Напомним, что в этом году она будет вручаться в области юриспруденции. На соискание премии претендовали пять авторов монографий, из которых лауреатом в ходе тайного голосования был избран представитель Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Ильдар Бегишев. Его исследование посвящено уголовно-правовому регулированию робототехники. Помимо диплома, знака лауреата и удостоверения к нему, победитель получит денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.
В прошлом году ко дню рождения Гавриила Державина в Лаишеве был открыт после реконструкции Музей Лаишевского края им. Г. Державина. Реконструкция проходила в рамках национального проекта «Культура».
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