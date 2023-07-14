В Лаишево открылся музей имени Гавриила Державина

В Лаишево открылся обновленный музей Лаишевского края имени Гавриила Романовича Державина. Одной из первых его посетила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Экспозиция великолепная, но в любом случае не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно двигаться вперед», — поделилась впечатлениями Фазлеева.

В музее можно познакомиться с историей района от древнейших времен и заканчивая современностью. Экспозиция поделена на семь комнат, каждая из которых повествует об определенном временном этапе в жизни Лаишевского края. Кроме того, один зал полностью посвящен жизни знаменитого поэта и государственника.

Директор музея Фарида Муртазина отметила, что обновленное здание оснащено современным оборудованием. Так, во многих комнатах есть монофоны, а зал, посвященный природе, оборудован интерактивным экраном, на котором любой желающий может больше узнать о том животном или птице, которое его заинтересовало.

«Мы постарались оснастить наш музей новейшими технологиями и оборудованием, чтобы он привлекал как можно больше людей, которые познакомятся у нас с историей Лаишевского края», — заявила Муртазина.

Фото: пресс-служба Лаишевского района