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Путин поручил создать в Москве Национальный центр «Россия»
В Москве появится Национальный центр «Россия». Площадку создадут для сохранения одноименной выставки-форума, а также демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну. Соответствующее распоряжение Президента России Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Управлять площадкой будет АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».
В течение трех месяцев столичное Правительство должно предоставить в безвозмездное пользование организации участок, на котором расположен Центральный выставочный павильон «Экспоцентр». В те же строки Торгово-промышленной палате России рекомендовано безвозмездно передать объекты недвижимости, расположенные на этом участке.
Дирекция выставки же займется поиском организации, которая будет проектировать и строить будущий центр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
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