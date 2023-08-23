news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан открывает видеоролик, посвященный Дню флага России
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Жителям России представили видеоролик, снятый по случаю Дня государственного флага РФ, который отмечался накануне. Открывает его Татарстан – на ролике камерный хор республики исполняет песню «Вперед Россия» Олега Газманова на фоне Казанского Кремля.
Напомним, присоединиться к акции смогли хоровые коллективы всех регионов страны. Они прислали свои видеоролики, которые потом включили в единый сюжет. Длительность ролика – чуть более трех минут.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2