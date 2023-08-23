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Культура 23 августа 2023 10:27

Татарстан открывает видеоролик, посвященный Дню флага России

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Жителям России представили видеоролик, снятый по случаю Дня государственного флага РФ, который отмечался накануне. Открывает его Татарстан – на ролике камерный хор республики исполняет песню «Вперед Россия» Олега Газманова на фоне Казанского Кремля.

Напомним, присоединиться к акции смогли хоровые коллективы всех регионов страны. Они прислали свои видеоролики, которые потом включили в единый сюжет. Длительность ролика – чуть более трех минут.

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