Татарстан отчитается перед ФАС России о ходе выполнения коммунальной программы

В начале августа Татарстан представит руководству ФАС России отчет об исполнении первого этапа трехлетней инвестиционной программы МУП «Водоканал». Речь идет об освоении 227 млн рублей, предназначенных на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в 2022 году, сообщила в интервью «Татар-информу» первый заместитель председателя Госкомитета по тарифам (ведет контроль за ходом реализации программы) Лариса Хабибуллина.

«Проверка показала, что запланированные мероприятия по сфере водоснабжения реализованы полностью. Но по водоотведению выполнено одно из трех, но зато полностью проведена реконструкция 3-го Северного коллектора. Вместо запланированных трех лет она завершилась за один год. Остальные два мероприятия пришлось перенести на 2023-2024 годы», – отметила она.

Начиная с 2022 года Казань участвует в пилотном эксперименте по модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением платежей населения за водоснабжение и водоотведение. По согласованию с ФАС РФ тарифы на водоснабжение и водоотведение в прошлом году были проиндексированы на 13%, в этом году – на 10%, и в будущем году рост ожидается на 8,3%, что выше предельно-допустимого уровня. Общая стоимость инвестпрограммы - 7,5 млрд рублей.

Подробнее – в материале «Раньше не хватало денег на латание дыр»: как Казань за счет тарифов обновит коммуникации».