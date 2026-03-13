Общество 13 марта 2026 22:28

Татарстан организует всероссийский кибертурнир для специалистов в области ИИ

Начался прием заявок на турнир для экспертов по искусственному интеллекту, разработчиков и исследователей Game AI Contest Arena («Игровая арена для соревнований ИИ»). Участники создадут автономных игровых ботов, которые сразятся между собой, сообщают организаторы события.

Заявки будут приниматься до 26 марта. Организуют мероприятие Академия наук Татарстана и Университет Иннополис.

Состязающимся предстоит разработать модели ИИ для управления персонажами в PvP-игре «Хотлайм» на языке Python. Игровые боты будут соревноваться между собой в автоматических матчах: победителей определит турнирная сетка.

Соревнования включают несколько этапов. Участники смогут проверить свои стратегии в «песочнице» до начала турнира – тестовые бои начнутся 16 марта. Основной отборочный этап пройдет онлайн с 27 по 29 марта.

Десять лучших команд пройдут в очный финал, который состоится с 8 по 10 апреля в Казани на площадке XX Российского венчурного форума.

Финалисты сразятся за денежные призы: 200 тыс. рублей за первое место, 125 тыс. – за второе и 75 тыс. – за третье.

Участвовать в турнире могут молодые исследователи и разработчики в возрасте до 35 лет, объединенные в команды до пяти человек. Организаторы предоставят финалистам бесплатное проживание в кампусе Университета Иннополис, трёхразовое питание и трансфер из Казани.

Мероприятие является частью марафона хакатонов Kazan Digital Legends. Подробности и регистрация по адресу – gaica.pro.

