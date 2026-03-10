Рифкат Минниханов: Российский венчурный форум – это форум будущего

Фото: prav.tatarstan.ru

Российский венчурный форум – это форум будущего, который дает возможность получить поддержку перспективным проектам, причем не только от венчурных фондов, но и от предприятий. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов во время оргкомитета по подготовке к Российскому венчурному форуму-2026.

«Предприятия и бизнес – активные участники нашего мероприятия. Поэтому и выставка три дня идет. Она представляет огромный интерес. Сегодня вообще руководители предприятий бизнеса Татарстана, Российской Федерации, зарубежья прибывают на площадку для того, чтобы посмотреть на выставку и хорошие готовые стартапы», – подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что ежегодно Российский венчурный форум, наряду с другими крупными мероприятиями и форумами в Казани, стараются масштабировать. Кроме того, большой акцент делается на привлечении молодежи.

«В основном акцент на молодежь – чтобы она сюда приходила. Отдельно привозят школьников, для которых делают мастер-классы и многие другие активности», – добавил Минниханов.

Российский венчурный форум в этом году пройдет с 8 по 10 апреля. В этом году мероприятие отмечает юбилей – 20 лет с первого форума. В этот раз основной темой станет технологическое лидерство.