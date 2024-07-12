Татарстан оказался в топ-5 регионов по результатам ЕГЭ-2024

Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по результатам Единого государственного экзамена в 2024 году. Такими данными поделился ТАСС.

Анализ издания выявил следующую пятерку лидеров: Москва, Московская область, Нижегородская область, Татарстан и Санкт-Петербург.

Одним из критериев для составления рейтинга послужило количество выпускников, сдавших три предмета ЕГЭ на 300 баллов. Так, в Москве их 14 человек, в Подмосковье — четыре, в Татарстане, Санкт-Петербургке, Тюменской, Тульской и Нижегородской областях — по два. По одному выпускнику сдали экзамен с таким результатом в Краснодарском и Алтайском краях, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Амурской, Кировской, Челябинской и Свердловской областях, ЯНАО, Калмыкии. Еще один трехсотбалльник живет в Донецкой народной республике, где сдача ЕГЭ пока происходит в добровольном порядке.

Выпускников с 200 баллами по России в этом году оказалось 587. Они проживают в 68 регионах. В Татарстане, к примеру, оказался 21 школьник, написавший экзамен с таким результатом.