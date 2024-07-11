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В Татарстане результаты ЕГЭ выше среднероссийских баллов по всем предметам
По предварительным данным, среднереспубликанский результат ЕГЭ выше среднероссийских значений по всем учебным предметам. Об этом сообщил Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 55-м заседании Госсовета РТ.
«Общее количество стобалльных результатов в этом году – 361, на 162 человека больше. Два ученика получили по 300 баллов, 19 выпускников – по 200 баллов, 317 человек – по 100 баллов», – рассказал глава Минобрнауки РТ.
Он уточнил, что окончательные результаты государственной итоговой аттестации этого года будут известны после 20 июля.
В прошлом году в Татарстане было 199 стобалльников ЕГЭ, из них девять выпускников набрали по 200 баллов за два экзамена.
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