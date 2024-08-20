Татарстан оказался в пятерке регионов по выданным кредитам в торговых точках

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Татарстан оказался в пятерке регионов по объему POS-кредитов (кредитов, выданных в точках продаж) в июле. За месяц посетители торговых точек оформили 10,7 тысячи займов на 1,26 млрд рублей. Средний размер при этом составил 117 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

На первом месте по этому параметру оказалась Москва, где за июль выдано 25,12 тысячи кредитов на 2,84 млрд рублей, на втором — Московская область — 20,44 тысячи, 2,11 млрд рублей. Тройку замыкает Краснодарский край — 15,78 тысячи, 1,53 млрд. Четвертым оказался Санкт-Петербург, где в течение месяца оформили 14,46 тысячи POS-кредитов на 1,37 млрд рублей.

«За июль банки выдали 382,77 тыс. товарных кредитов на 34,69 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 32%, объем вырос на 2%», — рассказали в пресс-службе ОКБ.

Средний чек товарного кредита за год вырос на 50% — с 60 до 91 тысячи.

С начала года в стране оформлено 3,27 млн займов в таком формате, общий объем составил 245,88 млрд рублей.

Самый длинный срок, на который брали POS-кредиты, составил 25 месяцев (зарегистрированы в Карачаево-Черкессии, Омской и Саратовской областях). Самый короткий — 13 месяцев, был выдан в Крыму.