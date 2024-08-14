В Татарстане на 74% упал объем ипотечного кредитования

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В июле Татарстан занял пятое место в России по объему ипотечного кредитования. За месяц в регионе выдано 2,35 тысячи таких кредитов на 8,75 млрд рублей со средним чеком в 3,77 млн. При этом в республике отмечается резкое падение числа сделок и их объема. В сравнении с июнем показатели обрушились на 65% и 74%, следует из информации Объединенного кредитного бюро.

Серьезный спад наблюдается по всей стране, что вызвано завершением части льготных государственных программ. В целом за июль российские банки предоставили 76,44 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 292,06 млрд рублей. В годом отношении сокращение составило 55%, а объем — на 57%. Для сравнения: годом ранее в РФ выдано 169,2 тысячи ипотек.

Первое место по объему ипотечного кредитования за прошлый месяц заняла Москва — здесь выдано 5,09 тысячи ипотек на 36,7 млрд рублей, что на 65% меньше предыдущего месяца. Второй стала Московская область — 4,01 тысячи кредитов на 20,96 млрд рублей — −68%. Замыкает тройку Санкт-Петербург — 2,94 тысячи, 15,7 млрд рублей — объем снизился на 68%. Также в пятерку вошел Краснодарский край с 2,3 тысячи кредитов на 9,77 млрд рублей — −70%.