Татарстан оказался в «оранжевой» зоне по распространению коронавируса

Татарстан оказался среди регионов «оранжевой» зоны по распространенности коронавируса Covid-19. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает РИА Новости.

Статистик при подготовке прогнозов пользуется основанной на официальной информации картой регионов России по распространенности коронавируса. Субъекты Федерации разделены на «зеленые» с показателем распространения меньше 0,9, «светло-желтые» — 0,9–1,0, «оранжевые» — 1,0–1,1 и «красные» — 1,1–1,2.

По словам Тавадяна, всего в «оранжевой» зоне находятся 48 регионов страны. В их число входит и большинство соседей Татарстана. Это республики Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области.

Впрочем, граничащая с Татарстаном Кировская область относится к числу регионов, где ситуация с заболеваемостью Covid-19 наиболее плоха. Как и в Москве, здесь индекс распространения заболевания превышает 1,2.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что статистик спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России.