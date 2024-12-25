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Татарстан оказался в лидерах рейтинга научно-технологического развития регионов России
Татарстан вместе с Москвой и Санкт-Петербургом признали лидером рейтинга научно-технологического развития (НТР) российских регионов по итогам 2023-го. Отметим, что данный топ формировали в 2024 году.
По данным пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, 4 место в этом рейтинге заняла Томская область, а в топ-5 попала Новосибирская область. На 6-10 местах топа расположились Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Самарская область, пишет ТАСС.
Минобрнауки РФ формирует рейтинг НТР уже третий год. По словам министра образования Валерия Фалькова, рейтинг составляют после анализа 43 показателей. Среди них: включенность региональных властей в научно-технологическое развитие субъекта, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса в регион и уровень условий для самих исследователей и многое другое.
Цель данного рейтинга - стимулировать администрации регионов принимать действенные меры по развитию научно-технической сферы на местах. Рейтинг формируют в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетие науки и технологий.
К слову, ранее Чернышенко заявил, что учителям будут давать вознаграждение за успехи учеников.
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