Татарстан оказался в лидерах рейтинга научно-технологического развития регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вместе с Москвой и Санкт-Петербургом признали лидером рейтинга научно-технологического развития (НТР) российских регионов по итогам 2023-го. Отметим, что данный топ формировали в 2024 году.

По данным пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, 4 место в этом рейтинге заняла Томская область, а в топ-5 попала Новосибирская область. На 6-10 местах топа расположились Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Самарская область, пишет ТАСС.

Минобрнауки РФ формирует рейтинг НТР уже третий год. По словам министра образования Валерия Фалькова, рейтинг составляют после анализа 43 показателей. Среди них: включенность региональных властей в научно-технологическое развитие субъекта, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса в регион и уровень условий для самих исследователей и многое другое.

Цель данного рейтинга - стимулировать администрации регионов принимать действенные меры по развитию научно-технической сферы на местах. Рейтинг формируют в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетие науки и технологий.

К слову, ранее Чернышенко заявил, что учителям будут давать вознаграждение за успехи учеников.