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Общество 25 декабря 2024 07:50

Чернышенко заявил, что учителям будут давать вознаграждение за успехи учеников

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Учителям будут давать денежное вознаграждение за успехи их учеников. Эту инициативу пропишут в Стратегии развития образования, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты», — сказал Чернышенко, уточнив, что данный вопрос сейчас прорабатывают, ведя работу по нему совместно с ФНС.

Спикер добавил, что в этом вопросе важна справедливость системы (чтобы она действительно отражала характер отложенного вознаграждения за результат).

По словам Чернышенко, первый текст Стратегии развития образования представят в администрации Президента «уже после Нового года, в январе». Причем над документом трудятся очень большое количество экспертов, так что практически «Стратегия делается всей страной», резюмировал вице-премьер РФ.

#учителя #вознаграждение #Дмитрий Чернышенко
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