Татарстан оказался в лидерах по жилью, предоставленному детям-сиротам в 2022 году

Фото: © «Татар-информ»

В 2022 году Татарстан оказался в числе регионов — лидеров по жилью, предоставленному детям сиротам. Об этом говорится в отчете о деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По ее данным, по стране за отчетный год дети-сироты получили 25 276 квартир. «Наибольшее количество жилых помещений специализированного жилищного фонда предоставлено на территории Краснодарского и Красноярского краёв, Московской, Кемеровской, Свердловской, Ростовской и Самарской областей, города Москвы, Республики Татарстан», — рассказала она.

Наиболее проблемными по этому показателю остаются Иркутская, Кемеровская, Свердловская и Омская области, Краснодарский, Красноярский и Приморский края. Здесь, по информации омбудсмена, остается больше всего сирот, не обеспеченных благоустроенным жильем.

Ранее Госжилфонд РТ сообщил, что с 2013 по 2023 год передал 3963 квартиры татарстанским детям-сиротам. До 2020 года ежегодно собственные квартиры получали около 300 детей-сирот, однако затем по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова их число было удвоено.

В 2023 году, как сообщал «Татар-информ», жильем обеспечат на 330 детей-сирот больше — 930 человек.