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В Татарстане за десять лет 4 тыс. детей-сирот получили квартиры от Госжилфонда
Начиная с 2013 года Госжилфонд при Президенте РТ в рамках исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» передал сиротам 3963 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Участники программы получили за счет государства однокомнатные квартиры в расположенных в различных городах и районах Татарстана домах, которые были построены по программе социальной ипотеки.
Все квартиры были полностью подготовлены для проживания. Жилье сдается в чистовой отделке, оно оборудовано сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды и электроэнергии.
Ранее Госжилфонд ежегодно обеспечивал жильем около 300 детей-сирот. Начиная с 2020 года Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение об удвоении количества предоставляемого детям-сиротам жилья — до 600 квартир в год.
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