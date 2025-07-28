Татарстан оказался среди регионов РФ с самыми дорогими полисами ОСАГО

Татарстан занял седьмое место в рейтинге регионов России по дороговизне полиса ОСАГО. В 2024 году «страховка» на машину в республике в среднем стоила 8,4 тыс. рублей, пишут «Известия».

Дороже всего полис ОСАГО обходится в Москве (113 тыс. рублей в среднем). На втором месте данного рейтинга - Санкт-Петербург (10,3 тыс.), а на третьем - Московская область (9,7 тыс.).

В топ-5 по дороговизне полиса также попали в Мурманская (8,6 тыс.) и Новосибирская (8,5 тыс.) области.

На шестом месте - Хабаровский край (8,4 тыс.), на восьмом - Челябинская область (8,2 тыс.), на девятом – Камчатский (8,1 тыс.), а на десятом - Приморский (8 тыс.) края.

В среднем по России полис ОСАГО в 2024 году стоил 7,6 тыс. рублей.