В России обновили список заболеваний, с которыми не выдадут водительские права

С 1 сентября 2025 года начнет действовать обновленный список заболеваний, с которыми россиянам запретят водить автомобиль. В перечне добавили общие расстройства психологического развития, а также ахроматопсию заменили на более общее понятие «аномалии цветового зрения», пишет «Комсомольская правда».

К «общим расстройствам психологического развития» отнесли аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другие схожие заболевания, которые связаны с нарушением взаимодействия человека с внешним миром.

По словам врача-психиатра Дмитрия Стежкова, практически у каждого заболевания есть различные формы – легкая или сложная. Человек с подобным диагнозом стоит на учете, но степень опасности заболевания, в том числе для допуска к управлению транспортным средством, определяет лечащий врач.

Также недавно в Госдуме одобрили проект закона о контроле за состоянием здоровья водителей. Теперь любой врач, который заподозрил что-то неладное, может направить пациента на внеплановый медосмотр. Если опасения врача подтвердятся, то об изменениях узнают в ГИБДД, а те приостановят действие прав. Не явка на осмотр в течение трех месяцев приравнивается к подтверждению опасений доктора. Если повторная медкомиссия признает пациента «годным» к управлению ТС – права вернут. Сейчас такая система действует выборочно – в основном удается отсечь алкоголиков и наркоманов, которых ставят на учет в диспансерах.