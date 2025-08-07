Татарстан оказался среди регионов-лидеров по выполнению показателей в строительстве жилья

Татарстан оказался среди регионов-лидеров по выполнению ключевых показателей в сфере строительства жилья и дорожной деятельности. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Затронули тему жилья. По нему, как накануне доложил Президенту, есть неплохие результаты. Но достигнуты они во многом благодаря прошлогодним заделам. Важно каждому губернатору держать на личном контроле сдачу домов. Люди должны получать в срок свои квартиры. По дорожной деятельности идем хорошо, с опережением. К слову, в этом году нам в этом помогает погода. За 7 месяцев завершены работы на более чем 2 тыс. км региональных и местных дорог. Это на 240 км больше, чем в прошлом году. Также рассмотрели в целом выполнение ключевых показателей. Отмечу, что в числе лидеров на сегодня Саратовская область, Пермский край, Пензенская область, Республики Адыгея, Бурятия и Татарстан. Отличный пример системной работы!» – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Также во время проведения штаба с губернаторами Хуснуллин обсудил подготовку к предстоящему отопительному периоду.

«Наша главная задача — минимизировать время, которое уходит на устранение аварий, а значит, и время, когда у людей будут отключены коммунальные услуги», – отметил он.

Хуснуллин подчеркнул, что подготовка к ОЗП, как и сам период, проходит под пристальным контролем органов прокуратуры.