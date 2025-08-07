news_header_top
Политика 7 августа 2025 15:52

Минниханов обсудил с Хуснуллиным проекты, которые реализуют в Татарстане

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в рамках своего рабочего визита в Москву. Стороны обсудили проекты, которые реализуются в республике.

«Сегодня рабочий день в Москве! Обсудили с Маратом Шакирзяновичем проекты, которые реализуются в Татарстане. В ближайшее время будет принята масштабная федеральная программа модернизации ЖКХ», – написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Руководитель республики отметил, что серьезный ремонт сетей необходим, чтобы предоставлять людям качественные коммунальные услуги. Именно поэтому, по его словам, ремонтные работы в данном направлении являются приоритетной задачей для Татарстана на ближайшие годы.

Хуснуллин, в свою очередь, добавил, что Татарстан традиционно показывает высокие показатели по многим направлениям – строительство жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство – и по другим программам.

«Задачи перед нами стоят масштабные. Будем работать в тесном взаимодействии для достижения всех поставленных целей», – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

