Татарстан оказался среди регионов, где вырос объем ввода жилья в 2024-м

Татарстан оказался среди 18 регионов России, где вырос объем ввода жилья в 2024-м. Так, с начала года в республике ввели 3,2 млн кв. м, а это на 0,4% больше, чем за 11 месяцев 2023-го, пишет РБК.

Отметим, в Татарстане в 2024-м планируют еще превысить прошлогодний уровень ввода жилья. Как сказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, к концу 2024 года планируют ввести ориентировочно еще 250 тыс. «квадратов», доведя итоговую цифру до 3,45 млн квадратных метров и тем самым превысив уровень 2023-го.

Самый большой рост выявили в Дагестане (+118%, или 2,88 млн кв. м за январь-ноябрь 2024-го). Следом идут Ставропольский край (+21,6%, до 1,85 млн), Иркутская область (+16,5%, до 1,46 млн) и Самарская область (+16,4%, до 1,79 млн).

В свою очередь, в Москве объем ввода жилья за тот же период времени «упал» до 4,31 млн кв. м, или на 25,1% относительно аналогичного периода 2023-го. Падение зафиксировали и в Санкт-Петербурге (-21,5%, до 2,37 млн).

В целом по России за январь-ноябрь 2024-го ввели в эксплуатацию 93,8 млн кв. м жилья. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Среди всего сданного объема 60,6 млн кв. м пришлось на частные индивидуальные дома, а на новостройки - 33,2 млн «квадратов».