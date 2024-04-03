Татарстан оказал помощь Узбекистану во время зимнего энергетического коллапса

Эксперты в области энергетики из Татарстана совместно с московскими коллегами помогли Узбекистану справиться с коллапсом энергетической системы минувшей зимой. Об этом на круглом столе исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ на тему «Инвестиции в ТЭК: роль межгосударственного и регионального сотрудничества, новые горизонты и точки роста» рассказал директор Агентства по развитию атомной энергетики, первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

«Если говорить о нашем конкретном сотрудничестве с нашими уважаемыми братьями, Республикой Татарстан, то я хотел бы отметить такой хороший пример взаимного и оперативного сотрудничества, когда в прошлом году мы столкнулись с большим коллапсом в нашей энергетической системе. Тогда именно наши коллеги из Российской Федерации предложили осуществить программу модернизации, чтобы избегать катастроф такого рода, как произошедшая прошлой зимой», — подчеркнул он.

В частности, помогла справиться с проблемой коллаборация специалистов из Москвы с коллегами из Татарстана. Основное оборудование и материалы в Узбекистан поставлялись именно из РТ, причем «в самом оперативном порядке».

«Это позволило за прошлый год в кратчайшие сроки нам более-менее наладить с учетом потребления города Ташкента наше энергообеспечение. И эту зиму мы прошли достаточно уверенно, без каких-либо потрясений. Поэтому такого рода сотрудничество обязательно необходимо, оно взаимодополняемо, оно нам позволяет выходить на новые рынки», — добавил Ахмедхаджаев.

Он также отметил, что в действительности Узбекистан всецело осознает, что дальнейшее развитие энергетического сектора страны невозможно без межрегионального сотрудничества и сотрудничества в рамках СНГ. Так, в Узбекистане за последние годы открылось много различных филиалов высших учебных заведений. В частности, это МИФИ, который готовит специалистов по атомной энергетике.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) проходит с 3 по 5 апреля. Как ранее рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.