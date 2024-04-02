Татарстан оценил мероприятия по расчистке Ноксы в 700 млн рублей

Татарстан планирует привлечь федеральные средства на расчистку реки Ноксы благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани руководитель Татарстанского отделения Российского экологического общества, депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.

«В 2022 году наше отделение выступило с инициативой по реабилитации реки Ноксы. Специалисты Минэкологии РТ совместно с представителями Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ обследовали водоохранную зону реки в границах Казани. Длина участка составила более 21 км, выявлен 91 факт негативного воздействия. Это размещение отходов, завалы деревьев и ограничения свободного доступа к реке», – сообщил он.

Спикер отметил, что исполкомом Казани разработана проектно-сметная документация на проведение расчистки реки и ее притоков в черте города. Общая протяженность расчистки составляет 27,5 км.

«Предварительно получено одобрение Минприроды России по включению проекта „Оздоровление реки Ноксы“ в федеральный проект „Сохранение уникальных водных объектов“ нацпроекта „Экология“. Направлена заявка на финансирование мероприятий на общую сумму более 700 млн рублей», — сказал Азат Зиганшин.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.