Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан оценил мероприятия по расчистке Ноксы в 700 млн рублей
Татарстан планирует привлечь федеральные средства на расчистку реки Ноксы благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани руководитель Татарстанского отделения Российского экологического общества, депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.
«В 2022 году наше отделение выступило с инициативой по реабилитации реки Ноксы. Специалисты Минэкологии РТ совместно с представителями Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ обследовали водоохранную зону реки в границах Казани. Длина участка составила более 21 км, выявлен 91 факт негативного воздействия. Это размещение отходов, завалы деревьев и ограничения свободного доступа к реке», – сообщил он.
Спикер отметил, что исполкомом Казани разработана проектно-сметная документация на проведение расчистки реки и ее притоков в черте города. Общая протяженность расчистки составляет 27,5 км.
«Предварительно получено одобрение Минприроды России по включению проекта „Оздоровление реки Ноксы“ в федеральный проект „Сохранение уникальных водных объектов“ нацпроекта „Экология“. Направлена заявка на финансирование мероприятий на общую сумму более 700 млн рублей», — сказал Азат Зиганшин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»