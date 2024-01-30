Проект расчистки русла реки Ноксы в Казани прошел экспертизу

Скриншот документации

Проект расчистки русла реки Ноксы и ее притоков получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Работы будут проводиться на территории Казани, говорится в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь участка работ составляет 27 518 метров. Археологические исследования проводились по обоим берегам реки. Маршрут разведки пролегал от села Богородское Пестречинского района, восточных районов Казани до устья реки в точке впадения в Казанку.

Специалисты сделали 34 разведочных разреза. «Каких-либо материалов, свидетельствующих о наличии культурного слоя древних поселений, а также видимых признаков древних захоронений и курганно-грунтовых могильников (курганов) не обнаружено. При проведении археологического исследования объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в зоне строительства проектируемого объекта не зафиксированы», — отмечается в сопровождающей документации.