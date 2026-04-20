Татарстан объединил науку и бизнес в единую систему поддержки разработок

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Единая экосистема сопровождения научных и технологических проектов, охватывающая весь путь – от идеи до коммерциализации, – формируется в Татарстане. Об этом на научно-практическом семинаре в Казани сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. По его словам, главная задача региона – объединить университетскую науку, исследовательские команды и инструменты поддержки в единую логическую цепочку.

Он отметил, что система выстроена по принципу «воронки», где каждый уровень соответствует стадии зрелости проекта – от идеи и проверки гипотез до прототипирования, выхода на рынок и масштабирования. Для этого в Татарстане задействованы грантовые программы, конкурсы, акселерационные механизмы, стартап-студии и инвестиционные фонды.

«Сегодня важно, чтобы научные разработки не существовали отдельно от практики. Мы выстраиваем систему, в которой университеты, студенческие команды и исследователи работают вместе с институтами развития. Проект проходит последовательные этапы – от идеи до масштабирования, и на каждом уровне есть свои инструменты поддержки и сопровождения», – отметил президент АН РТ.

Минниханов также добавил, что в систему вовлечены как традиционные университетские проекты, так и студенческие инициативы, включая участие в федеральных конкурсах и программах поддержки. Среди них – грантовые механизмы и проекты Фонда содействия инновациям, включая «Умник», «Старт» и «Студенческий стартап».

Отдельно Минниханов отметил изменение роли научного сообщества в инновационной системе: если ранее исследователи были слабо вовлечены в коммерческие и прикладные проекты, то сегодня ситуация меняется.

«Раньше научная среда во многом оставалась в стороне от предпринимательских и инвестиционных процессов. Сегодня мы видим обратную тенденцию: около 16% всех поддержанных проектов приходятся на кандидатов и докторов наук. Это означает, что наука становится полноценным участником инновационной экономики и начинает работать в связке с рынком», – подчеркнул он.

По его словам, в Татарстане выстроена многоуровневая система финансирования – от небольших грантов на ранних стадиях до крупных инвестиционных программ, позволяющих сопровождать проекты на этапе масштабирования.

Интеграция науки, университетов и инновационной инфраструктуры, по словам Рифката Минниханова, не только позволяет развивать технологические проекты, но и усиливает вовлеченность научного сообщества в прикладные исследования и подготовку кадров.

Напомним, в Казани проходит научно-практический семинар, посвященный развитию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических работников. Представители Минобрнауки России, вузов, научных организаций и диссертационных советов обсуждают изменения в процедуре присуждения ученых степеней и практические вопросы работы системы.