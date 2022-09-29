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Ру Тат
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Здоровье
29 сентября 2022  17:08
Эвелина Киселёва

«Татарстан не останется в стороне»: медиков республики готовят к мобилизации

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Медицинских работников Татарстана, как и других медиков России, будут мобилизовать в зону СВО. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Безусловно Татарстан не останется в стороне, все задачи, которые поставлены по медицинским работникам в части их присутствия в качестве мобилизованных будут выполнены в полном объеме», – отметил он.

Точное количество врачей и медсестер, которых Татарстан отправит в зону СВО, пока неизвестно. По словам Владимира Жаворонкова, сейчас этот процесс идет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в татарстанских пунктах сбора мобилизованных планируют открыть пункты вакцинации от гриппа и Covid-19.

#мобилизация #медики
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