Татарстан вошёл в тройку лидеров по исполнению инвестпрограмм в коммунальной сфере

В 2024 году в Татарстане утвердили 68 инвестпрограмм в коммунальной сфере на общую сумму более 32 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«В настоящее время исполнено 97%, в том числе по тарифным источникам — 99,8%. Татарстан, по данным ФАС России, вошёл в тройку лидирующих регионов по исполнению инвестиционных программ», — отметил он.

Со слов Груничева, за год в республике построили 56 км сетей инженерно-технического обеспечения, реконструировали 80 км сетей, заменили 128 единиц оборудования.

«Объём инвестиционных программ в 2025 году превысит 38 млрд рублей, в том числе учтены целевые средства на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в размере 817 млн рублей. Эти средства должны быть целевым образом направлены только на обновление сетевого хозяйства, а также не превышать по стоимости средние показатели, сформированные по результатам платы за технологическое присоединение», — сказал Груничев.

Итоговая коллегия Госкомитета по тарифам проходит 23 января в здании Национальной библиотеки.