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Татарстан нарастил товарооборот со странами ОИС в 2,4 раза
Товарооборот Татарстана и стран Организации исламского сотрудничества за 2023 год вырос в 2,4 раза. Такие данные привел заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Что касается товарооборота Татарстана и стран Организации исламского сотрудничества по прошлому году, то, если сравнить с аналогичным периодом 2022 года, он вырос примерно в 2,4 раза. В рублях это составляет порядка 5,7 млрд», — заявил Шагихметов.
Брифинг был посвящен предстоящему международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который пройдет с 14 по 19 мая.
Ранее стало известно, что число зарегистрированных участников события почти дошло до 11 тыс. человек.
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