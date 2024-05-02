На KazanForum зарегистрировались почти 11 тыс. участников из 80 стран. Причем это не окончательная цифра, сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. Об этом она сообщила на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Уже почти 11 тыс. зарегистрированных участников у нас на 2 мая. Мы понимаем, что это количество – не предел. Регистрация продлится до 6 мая, поэтому еще ожидаем, что как обычно в последние дни будет увеличение количества участников. Уже 79 стран зарегистрировались, и я надеюсь, прибудут на этот форум», – сказала глава Агентства инвестразвития республики.

Фото: © предоставлено АИР

Минуллина напомнила, что до присвоения KazanForum федерального статуса количество участников доходило до 7 тыс. человек.

Среди участников ожидают вип-гостей, включая председателя кабмина Киргизии Акылбека Жапарова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, зампредседателя кабмина, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова, министра нефти Кувейта Имада Аль-Атики, министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзода Мусаева, министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Хамидуллу Ахундзада Саеда, замминистра экономики ОАЭ Абдуллу Алсалеха, члена правящей семьи Катара Мохамеда Нассена Аль-Малики и других гостей.

Фото: © предоставлено АИР

Минуллина добавила, что наиболее многочисленные делегации ожидают из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркменистана, Узбекистана.

Также на форум ждут представителей 80 субъектов РФ, в том числе из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской областей, Ульяновской и Самарской областей, а еще из Башкортостана, Дагестана, Мордовии, Чувашии и Чечни.



KazanForum пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая 2024 года. На официальном сайте Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» опубликовали расширенную деловую программу мероприятия. Ключевой темой форума стало «Доверие и сотрудничество».