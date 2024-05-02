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На KazanForum зарегистрировались почти 11 тыс. участников из 80 стран
На KazanForum зарегистрировались почти 11 тыс. участников из 80 стран. Причем это не окончательная цифра, сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. Об этом она сообщила на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Уже почти 11 тыс. зарегистрированных участников у нас на 2 мая. Мы понимаем, что это количество – не предел. Регистрация продлится до 6 мая, поэтому еще ожидаем, что как обычно в последние дни будет увеличение количества участников. Уже 79 стран зарегистрировались, и я надеюсь, прибудут на этот форум», – сказала глава Агентства инвестразвития республики.
Минуллина напомнила, что до присвоения KazanForum федерального статуса количество участников доходило до 7 тыс. человек.
Среди участников ожидают вип-гостей, включая председателя кабмина Киргизии Акылбека Жапарова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, зампредседателя кабмина, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова, министра нефти Кувейта Имада Аль-Атики, министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзода Мусаева, министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Хамидуллу Ахундзада Саеда, замминистра экономики ОАЭ Абдуллу Алсалеха, члена правящей семьи Катара Мохамеда Нассена Аль-Малики и других гостей.
Минуллина добавила, что наиболее многочисленные делегации ожидают из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркменистана, Узбекистана.
Также на форум ждут представителей 80 субъектов РФ, в том числе из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской областей, Ульяновской и Самарской областей, а еще из Башкортостана, Дагестана, Мордовии, Чувашии и Чечни.
KazanForum пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая 2024 года. На официальном сайте Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» опубликовали расширенную деловую программу мероприятия. Ключевой темой форума стало «Доверие и сотрудничество».
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