Татарстан направит почти 943 млн рублей на строительство перинатального центра в Казани

Строительство нового перинатального центра в Казани обойдется татарстанскому бюджету в 942,9 млн рублей. Медицинское учреждение откроется на базе родильного дома больницы №7. Об этом сообщается в тендере на сайте госзакупок.

Планируется, что площадь 8-этажного центра состоит более 13,8 тыс. кв. метров. Он сможет вместить 160 коек. За основу проектной документации проекта взят план перинатального центра при РКБ.

Информацию об аукционе опубликовал Главстрой Татарстана. Заявки принимаются до 14 апреля, а сдача объекта намечена на 30 ноября 2022 года.

Напомним, что 1 марта Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в закладке первого камня в фундамент нового перинатального центра. Как сообщал ранее «Татар-информ», помощь здесь смогут получить беременные из Казани и близлежащих районов республики