news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
7 апреля 2022  08:38

Татарстан направит почти 943 млн рублей на строительство перинатального центра в Казани

news_top_970_100

Строительство нового перинатального центра в Казани обойдется татарстанскому бюджету в 942,9 млн рублей. Медицинское учреждение откроется на базе родильного дома больницы №7. Об этом сообщается в тендере на сайте госзакупок.

Планируется, что площадь 8-этажного центра состоит более 13,8 тыс. кв. метров. Он сможет вместить 160 коек. За основу проектной документации проекта взят план перинатального центра при РКБ.

Информацию об аукционе опубликовал Главстрой Татарстана. Заявки принимаются до 14 апреля, а сдача объекта намечена на 30 ноября 2022 года.

Напомним, что 1 марта Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в закладке первого камня в фундамент нового перинатального центра. Как сообщал ранее «Татар-информ», помощь здесь смогут получить беременные из Казани и близлежащих районов республики

#перинатальный центр #строительство #госзакупки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное