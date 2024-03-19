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Татарстан направит на создание объектов инфраструктуры 3,9 млрд рублей
Республика Татарстан в текущем году направит на реализацию программы по созданию за счет средств регионального бюджета объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Пока актуализированный перечень новых инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры находится на согласовании в Минэкономразвития РФ и Минфине РФ.
После получения одобрения от федеральных министерств этот список будет рассмотрен на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Реализация новых инвестпроектов позволяет наращивать дополнительные поступления налоговых доходов в федеральный бюджет, за счет которых происходит списание задолженности Татарстана по бюджетным кредитам. Речь идет о механизме, предусмотренным постановлением Правительства России №1704.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан с помощью существующих механизмов уже списал 9,6 млрд рублей долгов перед федеральным бюджетом.
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