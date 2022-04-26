Из-за строительства метро в Казани до 19 мая ограничат движение по улице Фучика

В Казани планируется ограничение движения по улице Фучика. Оно будет действовать в два этапа — с 27 апреля по 7 мая и с 8 по 19 мая, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в первый из отрезков полностью перекроют тротуар и — частично — дорогу рядом с домами №145а и 149. Затем ограничение коснется центрального участка проезжей части рядом с домом №108.

Причиной принятых мер стало проведение работ по выносу коммуникаций из зоны строительства второй линии метрополитена.