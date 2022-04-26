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Ру Тат
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Транспорт
26 апреля 2022  16:36

Из-за строительства метро в Казани до 19 мая ограничат движение по улице Фучика

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В Казани планируется ограничение движения по улице Фучика. Оно будет действовать в два этапа — с 27 апреля по 7 мая и с 8 по 19 мая, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в первый из отрезков полностью перекроют тротуар и — частично — дорогу рядом с домами №145а и 149. Затем ограничение коснется центрального участка проезжей части рядом с домом №108.

Причиной принятых мер стало проведение работ по выносу коммуникаций из зоны строительства второй линии метрополитена.

#ограничение движения #строительство метро
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