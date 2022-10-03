Татарстан направит еще 5 млрд рублей на реконструкцию Горьковского шоссе

На реконструкцию четвертой очереди Горьковского шоссе в Кировском районе Казани из бюджета Татарстана направят почти 5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, средства на реконструкцию будут поступать поэтапно: в этом году планируется выделить 32,8 млн рублей, в 2023 — 1 млрд рублей, а в 2024 году — свыше 3,9 млрд рублей.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который определит подрядчика 20 октября этого года. Работы будут вестись до 26 ноября 2024 года.

Напомним, что на реконструкцию первой очереди Горьковского шоссе направили свыше 6 млрд рублей, второй – 5,5 млрд рублей и на третью – 5 млрд рублей.