На реконструкцию первой очереди Горьковского шоссе направят свыше 6 млрд рублей

На реконструкцию первой очереди Горьковского шоссе в Кировском районе Казани направят более 6 млрд рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы будут вестись от улицы Музыкальная до трассы М7 «Волга». Финансирование будет поступать поэтапно из бюджета Татарстана. Так, в этом году планируется выделить полмиллиарда рублей, в следующем — 4,7 млрд рублей, а в 2024 году — 823 млн.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который определит подрядчика 5 октября этого года. Работы будут вестись до 26 ноября 2024 года.

Ранее на реконструкцию второй очереди Горьковского шоссе в Казани направили свыше 5,5 млрд рублей. Подрядчиком по этому проекту стала компания «Мосты и дороги».