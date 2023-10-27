Татарстан направит более 147 млн рублей на ремонт дороги в Лаишевском районе

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан направит почти 147,7 млн рублей на второй этап капремонта дороги Именьково — Меретяки. Тендер, заказчиком которого выступает «Главтатдортанс», появился на портале госзакупок.

Средства выделены на ремонт участков км 0+600 — км 1+806, км 3+001 — км 3+317 в Лаишевском районе республики площадью 1,522 км. Завершить их планируется до 24 октября следующего года.

Село Именьково и деревня Меретяки входят в состав Чирповского сельского поселения. Как отчиталось на сходе жителей его руководство, в 2022 году на улицах Новая, Кольцевая и Озерная проведены работы по щебенению дорог. Отремонтирован мост в деревне Меретяки.